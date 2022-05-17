حبس ممرض تحرش بسيدة حامل فى مستشفى بالعجوزة

أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة، بحبس ممرض 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالتحرش بسيدة حامل خلال توقيع الكشف الطبي عليها، مدعيا أنه طبيب، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة.

اتهمت سيدة حامل ممرضا بمستشفى معهد القلب بالتحرش بها جسديًا بعد انتحاله صفة طبيب وإجراء رسم قلب لها، وألقت مباحث الجيزة القبض عليه.

تلقى اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من المقدم حسام العباسي رئيس مباحث العجوزة، يفيد بتلقيه بلاغًا من مستشفى معهد القلب بوقوع حالة تحرش جنسي من قبل ممرض داخل مستشفى، وبالانتقال والفحص تم التقابل مع ربة منزل، 18 عاما، (حامل).

وقررت السيدة أنها أثناء تواجدها بغرفة الإيكو لعمل رسم قلب حضر شخص يرتدي ملابس الأطقم الطبية وطلب منها خلع ملابسها ووقع الكشف الطبي عليها، وبعدما انتهى أخبرها بأنه سيحضر نتيجة الكشف ويعود إليها مرة أخرى، وأثناء انتظارها حضر الطبيب لتكتشف بعدها أن ذلك الشخص لم يكن طبيبًا ولكنه ممرض وتعمد لمس أجزاء حساسة من جسدها.

تم فحص الكاميرات، وضبط المتحرش، وتبين أنه ممرض، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.