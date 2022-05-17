الثلاثاء 17 مايو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

دعم مصر.. آخر موعد لاضافة رقم الموبايل لبطاقة التموين 2022

بطاقة التموين
بطاقة التموين
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حددت وزارة التموين آخر موعد لإضافة رقم الموبايل لبطاقة التموين 2022 عبر موقع دعم مصر خلال أسبوعين، وذلك من خلال رسالة نشرتها، عبر بونات صرف الخبز، في إطار حرص الوزارة على تقديم أفضل الخدمات لأصحاب البطاقات التموينية.

آخر موعد لاضافة رقم الموبايل لبطاقة التموين عبر موقع دعم مصر

وتضمنت الرسالة التي أرسلتها وزارة التموين والتجارة الداخلية مهلة أسبوعين  للمواطنين حاملي بطاقة التموين إضافة رقم الموبايل لبطاقة التموين 2022 حيث تنتهي المهلة في 25 مايو 2022. 

وخلال الأسبوعين الأخيرين بحث أصحاب بطاقة التموين 2022 عن كيفية إضافة رقم الموبايل لبطاقة التموين ، عبر الروابط التي أتاحتها وزارة التموين، لتحديث بيانات البطاقة تجنبًا لإيقافها.

الموقع الرسمي لوزارة التموين.. موقع دعم مصر 

من خلال موقع دعم مصر يمكن لحاملي بطاقة التموين تسجيل رقم المحمول لبطاقة التموين 2022 من خلال تنشيط بطاقة التموين ثم إدخال رقم تليفون صاحب بطاقة التموين.

في البداية يقوم صاحب بطاقة التموين بالدخول إلى موقع دعم مصر من هنــــا ، ثم اختيار خدمات تموينية للمواطنين، ثم تفعيل البطاقة واستلام الرقم السري.

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6 خطوات لتسجيل رقم التليفون على بطاقة التموين عبر موقع دعم مصر فقط

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آخر موعد لتسجيل بيانات بطاقة التموين| تسجيل رقم الموبايل دعم مصر

يطلب الموقع الرسمي للتموين دعم مصر رقم البطاقة الشخصية ثم يقوم المواطن بإدخال باقي البيانات المطلوبة.

وقد يجد المواطن بعض الصعوبة في الدخول على الموقع نظرا للكثافة الشديدة وإقبال المستفيدين على تسجيل رقم الموبايل على بطاقة التموين 2022.

ويقدم موقع دعم مصر العديد من الخدمات غير إضافة رقم الموبايل لبطاقة التموين 2022 ومنها: إصدار بدل لبطاقة التموين، استعلام عن صرف البطاقة، استعلام عن حالة الطلب.

ويبلغ عدد المستفيدون من البطاقات التموينية  نحو 64 مليون مواطن، وفقا لبيانات رسمية متمثلين في 23 مليون أسرة مصرية في صرف مستحقاتها من السلع التموينية المدعومة من الحكومة.

وتدعم مصر السلع التموينية، بقيمة 3 مليارات جنيه شهريا.

السلع التموينية 

تطرح وزارة التموين العديد من السلع على بطاقات التموين، على أن يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل فرد مقيد على بطاقة التموين، هو 50 شهريا بحد أقصى 4 أفراد على البطاقة، و25 جنيها للفرد الخامس فأكثر.

السلع التموينية موقع دعم مصر أصحاب بطاقة التموين 2022 اخر موعد لاضافة رقم الموبايل لبطاقة التموين لبطاقة التموين 2022 لاضافة رقم الموبايل

رئيس التحرير

وائل لطفي

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