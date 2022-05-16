الإثنين 16 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحقيق مع 4 فى الاعتداء على «جامع قمامة» حتى الموت ببولاق الدكرور

حبس
حبس
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تجرى النيابة العامة تحقيقاتها مع 4 أشخاص متهمين بالتعدي بالضرب على «جامع قمامة» حتى الموت بسبب خلافات الجيرة بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

كانت قد ألقت أجهزة الأمن بالجيزة القبض على 4 أشخاص المتهمين بالتعدي بالضرب على «جامع قمامة» حتى الموت؛ بسبب خلافات الجيرة بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.

البداية كانت بتلقي اللواء هشام الطماوي، مساعد مدير أمن الجيزة لقطاع الغرب "بولاق الدكرور- الجيزة"، إخطارًا من الرائد محمد طبلية، رئيس وحدة مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، مفاده تلقيه إشارة من مستشفى المنيل الجامعي بوصول أحد الأشخاص به آثار جروح قطعية وتجمع دموي بالرئة، ولقي مصرعه خلال محاولات إسعافه.

وبالانتقال والفحص وسؤال شقيقي المتوفي، أفادا بنشوب مشاجرة بين المتوفي وآخرين بسبب خلافات الجيرة.

وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص، عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبطهم، واقتيادهم إلي ديوان القسم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

النيابة تحقيقاتها 4 أشخاص جامع قمامة خلافات الجيرة بولاق الدكرور

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وائل لطفي

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