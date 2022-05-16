الإثنين 16 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تأجيل محاكمة المتهمين فى واقعة فتاة كفر شكر بالقليوبية

محكمة
محكمة
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قررت محكمة جنايات بنها في القليوبية، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار عادل علي ماهر هلال، تأجيل محاكمة المتهمين في واقعة العثور على جثة فتاة ملقاة على طريق "شبرا – بنها الحر" بمنطقة الشموت في بنها والمعروفة إعلاميًا بـ"فتاة كفر شكر"، للدور الثاني من يونيو المقبل. 

كانت استمعت النيابة لأقوال المتهم الأول ويدعى "ع. غ. ع" 23 عاما، طالب، في أحد المعاهد بمدينة 6 أكتوبر، الذي أكد أنه تربطه علاقة عاطفية بالمجني عليها وأنهما كانا يتقابلان معاً بشكل مستمر، وفي إحدى المرات عرض عليها أن يتقابلا في شقة مستأجرة لأحد زملائه في المعهد بمنطقة 6 أكتوبر، حيث إنه يترك الشقة يومي الخميس والجمعة لسفر لأسرته.

وأضاف المتهم، أن المجني عليها خرجت بالفعل من منزلها، الخميس الماضي، على أنها ستذهب إلى العيادة التي تعمل بها في منطقة الأهرام ببنها، ولكنها تقابلت معه وذهبا إلى الشقة، وعندما وصلا ودخلا فوجئ بإصاباتها بحالة إعياء شديدة ثم سقطت على الأرض فاقدة الوعي.

وتابع المتهم، أنه اتصل بصديق له (المتهم الثاني) الذي حضر إليه وبرفقته صديقيهما "م. ع. أ" 25 عاما، بائع مفروشات، مستقلان سيارة سوزوكي استأجرها لتوصيلهما قيادة "م. ذ. ع"، 37 عاما، سائق، مؤكدا في اعترافاته أن المتهمين الثالث والرابع ليس لديهما علم بالواقعة.

جنايات بنها محكمة جثة فتاة

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وائل لطفي

من الهدم إلى البناء

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