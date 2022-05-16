تصدرت عمليات البحث عن "قمر الوكالة" وذلك على محركات البحث العالمية وعلى رأسها "جوجل"، بعد أن تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط الفتاة قمر المعروفة إعلاميًا بـ"حسناء الوكالة" بتهمة بيع مستحضرات تجميل مغشوشة ومقلدة.

وتستعرض "الدستور" لقرائها من خلال ذلك التقرير أهم المعلومات عن "قمر الوكالة" المضبوطة بمستحضرات تجميل مغشوشة.

من هي "قمر الوكالة" المضبوطة بمستحضرات تجميل مغشوشة

تدعى قمر وتعمل ضمن البائعين في وكالة البلح.

تعرض مستحضرات تجميل بأسعار زهيدة

تستخدم مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لمنتجاتها وخاصة "تيك توك".

اشتهرت حتى وصل صيتها إلى الأطباء وخبراء التجميل الذين حذروا من استخدام منتجاتها التي قد تسبب سرطان للجلد.

أكدت في أحد مقاطع الفيديو أنها تبيع منتجات مهربة وليست مغشوشة.

بلاغ للنائب العام ضد قمر وكالة البلح هو السبب وراء القبض عليها.

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القصة الكاملة للقبض على قمر الوكالة

وكانت إحدى المحاميات قد تقدمت ببلاغ إلى النائب العام ضد قمر، المعروفة إعلاميًا بـ«حسناء الوكالة» بسبب ترويجها لبيع منتجات مغشوشة من مستحضرات التجميل المتعلقة بالمكياج والعناية بالبشرة والشعر.

وأورد البلاغ الذي تقدمت به إحدى المحاميات إلى النائب العام الذي يحمل رقم 1234، أن الفتاة قمر المعروفة بـ «حسناء الوكالة»، تظهر في العديد من مقاطع الفيديوهات على صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي، وهي تروج وتبيع مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة والشعر المختلفة، على الرغم من أنها لا تمتلك التصاريح اللازمة من الجهات المختصة للقيام بهذا العمل.

وأشارت المحامية في بلاغها ضد قمر «حسناء الوكالة»، إلى أن هناك العديد من الفتيات اللاتي قد تضررن من المنتجات التي تُروج لها وتبيعها قمر، حيث أنهم قاموا بشرائها تسببت في نتائج سلبية لهم، وذلك بسبب أنها منتجات مغشوشة وغير صالحة للاستخدام تمامًا.