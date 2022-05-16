«ثقة في الله اكتساح».. جمهور محمد رمضان يدعم فيلمه الجديد «نمبر وان»

منذ أن بدأ الفنان محمد رمضان رحلته بأدوار صغيرة كدوره في مسلسل "السندريلا"، إلى أن قدّمَ دورًا متميزًا في فيلم "احكي يا شهرزاد"، مع المخرج يسري نصر الله، ليصبح بعد ذلك من نجوم الصف الأول، خاصًة بعد أن قام ببطولة مجموعة من الأفلام من إنتاج "السبكي" لتجعله نجمًا جماهيريًا.

وحققت أفلام الفنان محمد رمضان إيرادات كبيرة، كان أهمها "الألماني، عبده موتة، قلب الأسد، واحد صعيدي، شد أجزاء"، وامتد نجاحه للتلفزيون من خلال المسلسلات التي قام ببطولتها مثل "ابن حلال، اﻷسطورة"، وغيرها من الأعمال الفنية أحدثها مشاركته في الموسم الرمضاني لعام 2022 بمسلسل "المشوار".

وحاليًا يعمل الفنان محمد رمضان على تحضير لفيلمه الجديد الذي سيحمل اسم "نمبر وان"، واكتفى بنشر فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" من كواليس تدريباته الخاصة بالفيلم، وعلق قائلاً: "بسم الله توكلنا على الله بدأنا تنفيذ فيلمي القادم نمبر وان"، ليتفاعل معه الجمهور عبر مختلف المواقع من خلال السوشيال ميديا، مُحاولين دعمه بكل الطرق، وتشجعيه خاصًة بعد غيابه عن السينما منذ 4 سنوات.

وشجع حساب يحمل اسم محمد أشرف من جمهور الفنان محمد رمضان قائلًا: "أخيرًا بقا هنشوفك في السينما"، ليقل محمد سمير، من مستخدمي مواقع السوشيال ميديا: "أعلى إيرادات في تاريخ السينما"، وكتب أحمد الشيخ: "الأسطورة هيولع الدنيا"، وعلق عبد القادر، من مستخدمي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستغرام": "ثقه في الله اكتساح".