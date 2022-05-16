الإثنين 16 مايو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رابط موقع وزارة التربية والتعليم للاستعلام عن نتائج الامتحانات الترم الثاني 2022

التربية والتعليم
التربية والتعليم
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ينتظر طلاب التعليم الأساسي إعلان نتائج  الامتحانات، بعد أن أنهوا امتحانات الفصل الدراسي الثاني منذ أيام، وتعلن وزارة التربية والتعليم من خلال رابط موقع وزارة التربية والتعليم للاستعلام عن نتائج الامتحانات الترم الثاني 2022، نتيجة جميع المراحل التعليمية برقم الجلوس واسم الطالب فقط.

رابط موقع وزارة التربية والتعليم

تقوم  وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالإعلان عن نتائج الامتحانات للترم الثاني 2022 من خلال  موقع وزارة التربية والتعليم برقم الجلوس الخاص بجميع الطلبة والذي يمكنهم من خلالها الاستعلام عن النتائج الخاصة بالترم الثاني الخاص بهم، بعد أن انتهى الطلاب من أداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني منذ أيام قليلة.

يستطيع الطالب الاستعلام عن نتائج الامتحانات من خلال رابط موقع وزارة التربية والتعليم، ثم اختيار المرحلة الدراسية التابع لها، وإدخال رقم الجلوس، ثم الضغط على عرض النتائج لتظهر نتائج الامتحانات.

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ضوابط إعلان نتيجة امتحانات الترم الثاني 2022 

أصدرت وزارة التربية والتعليم توجيهات خاصة و ضوابط إعلان نتيجة الامتحانات، ووجهت المديريات  بضرورة إعلان المدارس نتائج امتحانات الترم الثاني ونهاية العام الدراسى  2022 فى مكان ظاهر بالمدرسة حتى يتمكن أولياء الأمور من معرفة نتيجة أبنائهم وذلك تحت إشراف إدارة المدرسة، وحذرت من الحصول على مبالغ مقابل مادى من أولياء الأمور نظير حصولهم على النتائج، إضافة إلى اعتماد نتائج النقل من المدارس والإدارات التعليمية والشهادة الإعدادية من قبل المحافظين.

وأنهى طلاب التعليم الأساسي خلال  الأيام الماضية امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب النقل من الصف الرابع الابتدائى وحتى الثانى الاعدادى، وبدأت امتحانات  نهاية العام لطلاب الشهادة الإعدادية فى كثير من المديريات التعليمية والصفين الأول والثانى الثانوى العام والتي تستمر حتى نهاية الشهر الجاري.

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 والتزمت المدارس  بتوجيهات وزارة التربية والتعليم بتطبيق الاجراءات الاحترازية طوال فترة الامتحانات لحماية الطلاب والمراقبين من فيروس كورونا وذلك من خلال الالتزام بارتداء الكمامات ومراعاة التباعد بين الطلاب وبعضهم.

امتحانات الفصل الدراسي الثاني رابط موقع وزارة التربية والتعليم ضوابط إعلان نتيجة الامتحانات نتيجة امتحانات الترم الثاني 2022 موقع وزاره التربيه والتعليم

رئيس التحرير

وائل لطفي

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