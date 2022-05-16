الإثنين 16 مايو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2022 الترم الثاني

التربية والتعليم
التربية والتعليم
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ينتظر طلاب الصف الثالث الإعدادي 2022  مع بداية الإسبوع المقبل تحديد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2022 الترم الثاني، وتجري وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تصحيح أوراق الإجابة أول بأول ورصد الدرجات التي حصل عليها الطالب في كل مادة تمهيدا لإرسالها للمديرية لإعلان نتيجتها.

وانتظمت امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2022 والتي بدأت بداية الإسبوع الجاري، وسط تطبيق كافة الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا، وعقدت الامتحانات ورقيا بنمط الأسئلة الموضوعية والمقالية التي تركز على فهم الطالب لمخرجات التعلم، بعد أن وضعها الموجهون الأوائل في كل مديرية.

موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2022 الترم الثاني

ينهي طلاب الصف الثالث الاعدادي 2022 امتحاناتهم مع نهاية الإسبوع الجاري، وتصل مدة تصحيح ورصد الدرجات من أسبوع إلي عشر أيام ، ولهذا فإن موعد نتيجة محافظة  المقرر يكون بعد اسبوعان من انتهاء أخر يوم في الأمتحان.

ووفرت مراجعات لجميع المواد عبر منصة حصص مضر، ووجهت طلاب الصف الثالث الإعدادي والصف الأول الثانوي، متابعة البث المباشر للمراجعات من حصص مصر، من يوم الإثنين 16 مايو حتى الخميس 19 مايو.

 امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2022

ويجري طلاب الصف الثالث الإعدادي 2022 محافظة الجيزة اليوم الاثنين، الموافق 16 مايو امتحان مادتى العلوم والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2022 يؤدى الطلاب يوم الثلاثاء 17 مايو امتحان مادتي الجبر والإحصاء والتربية الفنية، ويوم الأربعاء 18 مايو الهندسة وينتهى ماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية، يوم الخميس الموافق 19 مايو بامتحان مادة الدراسات الإجتماعية و(التربية الرياضية لطلاب مدرسة السعيديِة الرياضية).

توزيع درجات امتحان الدراسات الاجتماعية للصف الثالث الإعدادي 2022

جدول الصف الثالث الثانوي 2022 للشعبتين العلمي والأدبي

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طلاب الصف الثالث الإعدادي 2022 وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موعد موعد نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2022 تصحيح أوراق الإجابة أول بأول امتحانات الصف الثالث الاعدادي نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2022

رئيس التحرير

وائل لطفي

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