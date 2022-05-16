الإثنين 16 مايو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحفظ على أدوية سرطان محظورة بمطار برج العرب

مطار برج العرب
مطار برج العرب
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قررت نيابة العامرية ثان بالإسكندرية، التحفظ علي أدوات زرع شعر وأدوية مضادة للفطريات مرض السرطان محظور استيرادها قادمة تركيا عبر مطار برج العرب الدولى، وحجر صاحب المضبوطات على ذمة التحقيقات.

وتلقي مدير أمن مطار برج العرب غرب الإسكندرية، إخطارًا من ضباط المباحث، يفيد أثناء إنهاء إجراءات الركاب القادمين على رحلة طائرة اسطنبول القادمة من تركيا، اشتبه رئيس الوردية، في الراكب المصري ح. ع.ا، القادم من تركيا، وبتمرير أمتعة الراكب علي جهاز الفحص بالأشعة، تبين صحة الاشتباه.

وتقرر تشكيل لجنة جمركية بتفتيش أمتعة الراكب، حيث تبين وجود أدوية بشرية عبارة عن أقراص لعلاج فطريات مرض السرطان، وكذلك أدوات زرع شعر، قدرت قيمة التعويضات بـ 364 ألف جنيه، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 13 لسنة 2022، واخطرت النيابة التحقيقات.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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