المشدد 7 سنوات للمتهمين بسرقة مواطن بالإكراه في القليوبية

قضت محكمة جنايات بنها فى القليوبية ، برئاسة برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، بالسجن المشدد 7 سنوات على 4 متهمين سرقوا أحد الأشخاص بالإكراه وتحت تهديد السلاح، وذلك بدائرة مركز شرطة طوخ.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، قد تلقت إخطارًا يفيد بقيام 4 أشخاص بسرقة سائق بالإكراه وتحت تهديد السلاح أثناء استقلاله سيارة أجرة بدائرة مركز شرطة طوخ، وفروا هاربين.

على الفور خرجت قوة أمنية، وتمكنت من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي أمرت بحبسهم على ذمة التحقيقات.

وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها، وعقب الإنتهاء من التحقيقات، أحالهم المستشار فخري خيري، المحامي الأول لنيابات شمال بنها الكلية، لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.