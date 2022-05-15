الأحد 15 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المعمل الجنائى يحدد أسباب حريق شقة بأكتوبر

حريق
حريق
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قررت جهات التحقيق انتداب المعمل الجنائي لمعاينة آثار الحريق الذي وقع داخل إحدى الشقق السكنية الكائنة بالحي السادس بمدينة 6 أكتوبر لمعرفة مدى إمكانية وجود شبهة جنائية من عدمه، كما استدعت عددا من شهود العيان لسماع أقوالهم حيال حدوث الواقعة.

وكانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغًا من الأهالي بنشوب حريق داخل شقة سكنية بالحي السادس التابعة لمدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقلت قوة من قسم شرطة أكتوبر إلى مكان الحادث مصحوبة بسيارات الإسعاف لاحتمال وجود ضحايا أو مصابين، وتم فرض كردون أمني لمنع امتداد الحريق إلى العقارات المجاورة.

ودفعت وحدة الحماية المدنية بالجيزة بسيارتي إطفاء للسيطرة على الحريق فور تلقيها بلاغا من غرفة النجدة، وجرت عمليات التبريد؛ لمنع تجدد النيران وكشفت المعاينة عن عدم وجود خسائر بشرية أو مصابين.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات، وكلفت المباحث بتكثيف جهودها وعمل التحريات اللازمة لكشف ملابسات الحادث والوقوف على أسبابه، وتتابع النيابة العامة سير التحقيقات في الواقعة.

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