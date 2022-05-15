الأحد 15 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

آخر قرارات مجلس الوزراء اليوم للتعامل مع الأزمة الحالية

مدبولي
مدبولي
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عقد مجلس الوزراء اليوم، اجتماعا برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفي مدبولي لإعلان آخر القرارات للتعامل مع الأزمة الحالية والمتفاقمة منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية، والتي أثرت على المؤشرات الاقتصادية بالعالم.

ويعرض مجلس الوزراء اليوم، خلال المؤتمر العالمي رؤية الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، وخطط جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

«الدستور» عرضت في السطور التالية آخر قرارات مجلس الوزراء اليوم للتعامل مع الأزمة الحالية:

 

قرارات مجلس الوزراء اليوم 

 

أعلن مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عن آخر قرارات مجلس الوزراء اليوم، للتعامل مع الأزمة الحالية، وشملت القرارات الجديدة طرح عدد من الشركات التابعة للقطاع العام فى البورصة منهم 10 شركات قطاع عام وشركتين للقوات المسلحة، مشيرًا إلى أن الحكومة تدرس إنشاء جهاز قومي للملكية الفكرية، كما سيتم التحول لنظام حق الانتفاع فى الأراضى الصناعية وبلا قيود والتسعير سيتم بناء على قيمة المرافق وبالتقسيط.

وتابع: «الدولة تستهدف إتاحة أصول مملوكة الدولة بقيمة 40 مليار دولار للشراكة مع القطاع الخاص المصرى أو الأجنبي لمدة 4 سنوات، وسيتم الإعلان قبل نهاية شهر مايو عن وثيقة سياسات ملكية الدولة»، مشيرًا «تستهدف الدولة رفع مشاركة القطاع الخاص بنسبة 65% خلال الثلاث سنوات القادمة».

وأشار إلى إطلاق قانون جديد لإعفاء المشروعات الصناعية فى المدن الجديدة والحدودية من الإعفاءات الضريبية.

وأوضح أن الدولة ستعلن برنامجا لمشاركة القطاع الخاص فى الأصول المملوكة للدولة، موضحًا أن مصر وضعت 130 مليار جنيه كتأثير مباشر للأزمة الروسية الأوكرانية الفترة القادمة، نتيجة زيادة أسعار السلع، و335 مليار جنيه تأثيرات غير مباشرة.

وأكد أنه سيتم طرح أول الصكوك السيادية خلال الشهور القليلة القادمة، موضحا أن الدولة تؤمن دخول وخروج النقد الأجنبي.

 

تعزيز دور القطاع الخاص 

وأشار رئيس مجلس الوزراء خلال مؤتمر اليوم لإعلان خطة الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، بناء على تكليف من رئيس الجمهورية، إلى سعي الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص وتوطين الصناعة المحلية وتنشيط البورصة المصرية وتوفير السلع.

وكان رئيس الوزراء قد أعلن أنه سيتم إنشاء وحدة في مجلس الوزراء تحت إشرافه المباشر، تكون مهمتها العمل على سرعة حل مشكلات المستثمرين، بحيث سيتم وضع حد أقصى لإنهاء الموافقات من الوزارات والجهات المعنية على المشروعات الاستثمارية والتراخيص المختلفة، قائلا:" لن نسمح بأي تأخير في إصدار هذه الموافقات".

 

الأزمة الحالية 

 

أثرت الحرب الروسية الأوكرانية على الوضع الاقتصادي في العالم أجمع، وقال مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال المؤتمر العالمي لإعلان خطة الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، إلى تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة ، وتفاقم الدين العام على مستوى العالم بنسبة 351%، وزيادة مديونية  60% من بلدان العالم الأشد ققرا ووصل  التضخم لـ 9% على مستوى العالم.

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وبلغت  الخسائر الاقتصادية على مستوى العالم 12 تريليون دولار، وبلغ مستوى الدين العالمي 303 تريليونات دولار.

 وقال رئيس مجلس الوزراء إن الدولة تستهدف خفض عجز الموازنة الدين الخارجي لمصر 91% منه ديون متوسطة وطويلة الأجل ولا تمثل ضغوط على الدولة، موضحا أن الدولة تستهدف النزول بالدين العام من 86% إلي 75% على مدار 4 سنوات حتى 2026.

ونوه بأنه خلال السنوات الأربع الماضية تم إصدار 51  ألف رخصة تشغيل صناعي وفرت 2.5 مليون فرصة عمل، موضحًا أن مصر حققت العام الماضي أعلى معدل صادرات فى تاريخها وزيادة غير مسبوقة فى قناة السويس، موضحا أنه تم زيادة قيمة الصادرات المصرية، واستعادة حركة السياحة بنسبة 5.8 مليار دولار فى النصف الأول من العام المالي الماضي.

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