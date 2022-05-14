السبت 14 مايو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

موعد بدء اجازة العيد الكبير 2022 لموظفي القطاع الخاص والحكومي

العيد الكبير
العيد الكبير
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أسابيع قليلة تفصلنا عن موعد بدء اجازة العيد الكبير 2022 لموظفي القطاع الخاص والحكومي، والتي تبدأ خلال شهر يوليو المقبل.

وتبدأ إجازة عيد الأضحى المبارك مع وقفة عرفات، والذي يوافق 9 من ذي الحجة من كل عام.

ووفقا للحسابات الفلكية سيكون يوم الجمعة 8 يوليو أول يوم إجازة العيد الكبير 2022 للقطاع الخاص والحكومي، ليكون يوم  السبت 10 ذي الحجة والموافق 9 يوليو هو أول أيام عيد الأضحى المبارك، بينما سيكون يوم الثلاثاء 12 يوليو هو اليوم الرابع والأخير من أيام المناسبة الدينية.

عدد أيام اجازة العيد الكبير 2022 

وتقل عدد اجازة العيد الكبير 2022 لموظفي القطاع الخاص والحكومي عن عيد الفطر المبارك، فسيحصل موظفوا الحكومة على 3 أيام فقط من أجازة العيد، حيث أن إجازة عيد الأضحى هذا العام تتزامن مع الجمعة والسبت وهما إجازة أسبوعية، بينما حصل موظفي الحكومى على أكثر من 10 أيام إجازة في عيد الفطر في أبريل المنصرم، حيث تزامن عيد الفطر المبارك مع عيد تحرير سيناء وشم النسيم.

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ويحصل القطاع الحكومي في مصر على 5 أيام اجازة عيد الأضحى بأجر كامل تبدأ بيوم الوقفة وتنتهي رابع أيام العيد، أما القطاع الخاص فيحصل على إجازة 3 أيام مدفوعة الأجر وهي يوم وقفة عرفة وثاني وثالث أيام عيد الأضحى.

الاجازات الرسمية في مصر 2022

 

ولا يحصل موظفو القطاع الخاص والحكومي على إجازات رسمية في الأعياد فقط، ولكن هناك إجازات رسمية تتوافق مع مناسبات وأحداث أخرى، فقبل إجازة العيد الكبير 2022، توجد إجازة أخرى رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، مدفوعة الأجر للقطاعين العام والخاص، وبعد الانتهاء من إجازة عيد الأضحى يحصل المصريون على إجازة  ثورة 23 يوليو، وهي توافق يوم السبت، بينما يحصلون على إجازة يوم 30 يوليو بمناسبة رأس السنة الهجرية وهو يوافق يوم السبت.

ويحتفل المصريون في شهر أكتوبر بنصر أكتوبر العظيم، وسيحصل العاملون في الدولة والقطاع الخاص على إجازة يوم الخميس الموافق 6 أكتوبر بمناسبة مرور 49 عاما على الانتصار في حرب السادس من أكتوبر عام 1973، وإجازة أخرى يوم 8 أكتوبر بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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