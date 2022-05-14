نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة في إخماد حريق اندلع داخل منزل مهجور بالجيزة، وتم إخطار اللواء علاء فاروق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بتصاعد أدخنة كثيفة تتبعها ألسنة اللهب من داخل منزل مهجور بالجيزة.

ودفع اللواء جابر بهاء، مدير الحماية المدنية بالجيزة، بقوات الدفاع المدني مدعومين بـ2 سيارات إطفاء بقيادة نائبه اللواء علاء خلوصي، وبإجراء التحريات تبين أن الحريق وقع بشارع الحلواني من ش الصناديلى من ش المحطة– الجيزة.

وفرضت القوات كردونًا أمنيًا بمحيط الحريق لمنع امتداد النيران إلى باقي المجاورات، وحاصروا مصدر النيران، وتمكنوا من السيطرة على الحريق دون إصابات، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.