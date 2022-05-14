تجديد حبس المتهمين بقتل ميكانيكى فى كرداسة

أمر قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، بتجديد حبس سيدة وزوجها متهمين بقتل ميكانيكى والتمثيل بجثته داخل شقته فى كرداسة، 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة.

وتبين من خلال تحريات رجال المباحث وجود علاقة بين المتهمة والمجنى عليه، وأنها قررت قطع علاقتها به بعد زواجها، إلا أن القتيل رفض فاستعانت بزوجها لقتله وحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

وكشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة تفاصيل جديدة فى حادث مقتل ميكانيكى والعثور على جثته داخل شقته فى كرداسة، حيث تبين أن المجنى عليه تم صعقه بالكهرباء، بتوصيل سلك لجسده وإنهاء حياته، ثم تمت إصابته بمنطقة حساسة بجسده، وقطع جزء من الجسد.

وأكدت التحريات التى أشرف عليها العقيد على عبد الكريم مفتش مباحث قطاع أكتوبر أن أشقاء المجنى عليه اكتشفوا غيابه، وانقطاع الاتصال به، فتوجهوا لشقته التى يقيم بها بمفرده، لكونه غير متزوج، وعثروا على جثته يرتدى ملابس داخلية، داخل غرفة نومه، وبه عدة إصابات.

البداية بتلقي مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص داخل مسكنه فى كرداسة، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتم العثور على جثة ميكانيكى مخنوقا، وبه طعنات بمنطقة حساسة بجسده.

كشفت تحريات رجال المباحث أن سيدة وزوجها وراء ارتكاب الجريمة، حيث ترتبط المتهمة بالمجنى عليه، وطلبت منه إنهاء العلاقة، إلا أنه رفض، فاستعانت بزوجها لقتله، وادعت له أن القتيل يتحرش بها، ويرغب فى إقامة علاقة معها، وتمكن رجال المباحث من القبض عليهما، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.