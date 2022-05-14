السبت 14 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

جمارك مطار القاهرة تحبط تهريب عدد من مستلزمات السجائر الإلكترونية

مستلزمات السجائر
مستلزمات السجائر الإلكترونية
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تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي برئاسة أحمد سيد إبراهيم عافية مدير الإدارة، من ضبط محاولة تهريب مستلزمات السجائر الإلكترونية المعبأة بزيت الماريجوانا المخدر بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960، وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

البداية أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من باريس على رحلة الخطوط الفرنسية استوقف محمد محمود إبراهيم عمر، مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر راكب أجنبي من أصل مصري يحاول الخروج من بوابة اللجنة الجمركية.

وبسؤاله عما إذا كان بحوزته ما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه سداد ضرائب ورسوم جمركية أجاب بالنفى.

وأثناء تمرير حقائبه علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة أحمد محمد عبد العليم مأمور الجمرك، ومحمد عبدالمنعم رئيس القسم، تلاحظ لهما وجود أمبولات وعبوات متكررة داخل حقائب الراكب.

وقام محمد الهادي أحمد مدير الحركة المشرف على صالة الوصول، بتكليف أحمد أمين مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب، فتبين وجود 32 عبوة بها زيت الماريجوانا المخدر (عبارة عن 17 وحدة سجائر إلكترونية و9 أمبولات و6 علب بها أمبولات للسجائر).

قرر أحمد سيد إبراهيم عافية، مدير الجمرك، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 69 لسنة 2022 بعد العرض على الدكتور ماجد موسى مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي، والذي أحال الراكب للنيابة المختصة.

رجال الجمارك الركاب تهريب مستلزمات السجائر الإلكترونية الماريجوانا المخدر

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