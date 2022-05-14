إصابة شخص فى انقلاب سيارة ملاكى بمحور 26 يوليو

أصيب شخص في حادث انقلاب سيارة ملاكى بمحور 26 يوليو في الاتجاه من مدينة 6 أكتوبر وصولا إلى ميدان لبنان، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف وتم نقل المصاب إلى المستشفى فيما تم رفع حطام الحادث بالكامل.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مرورى بمحور 26 يوليو، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان ودورية أمنية إلى محل الحادث، وتبين بالفحص انقلاب ملاكى بمحور 26 يوليو ونتجت عنه إصابة سائقها وتم نقله الى المستشفى.

وتم تجنيب آثار الحادث نهر الطريق وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وقام رجال المرور بتسيير حركة السيارات التى توقف بالطريق وتم سحب جميع الكثافات المرورية.