ضبط 1154 مخالفة مرورية متنوعة بالجيزة

شنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، بقيادة اللواء علاء فاروق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، حملات مرورية بقيادة اللواء محمد نصر لبنة مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، بكافة الطرق والمحاور، خلال 24 ساعة، وتمكنت من ضبط 1154 مخالفة مرورية متنوعة.

وأسفرت الحملة، تحت إشراف العقيد عادل هندي رئيس مباحث المرور بالجيزة، خلال 24 ساعة، عن ضبط 514 انتظارا خاطئا، و214 دون قيادة، و325 دون تسيير، و214 متنوعة، و655 نـمـوذج 125، و214 مطالع ومنازل «موقف عشوائي» و214 عكس الاتجاه، و314 عدم استخدام حزام الأمان، و154 حملة السرفيس، و325 التصالح الفوري، و648 ملصقات ومعلقات، و314 زجاج فاميه، و412 تجاوز السرعة المقررة قانونًا بالرادار.

تم تحرير محضر وإخطار النيابة المختصة.