السبت 14 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بعد 23 حادث سرقة بأسلوب «الفك».. حبس لصوص عدادات المياه بالقاهرة

حبس لصوص
حبس لصوص
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قررت النيابة العامة بجنوب القاهرة، حبس تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب وقائع سرقة عدادات المياه من داخل العقارات بالقاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حولهم للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات. 

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما فى مجال مكافحة جرائم السرقة وملاحقة وضبط مرتكبيها، وتكثيفاً لجهود كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة من (3 مواطنين مقيمين بدائرة القسم)، باكتشافهم سرقة عدد 3 عدادات مياه خاصين بالشقق محل سكنهم، ولم يتهموا أو يشتبهوا فى أحد بارتكاب الواقعة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (5 أشخاص - مقيمين بدائرة القسم).

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب "الفك"، وبتطوير مناقشتهم أقروا بتكوينهم تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة عدادات المياه من داخل العقارات، وأضافوا بارتكاب عدد (23) حادث سرقة بذات الأسلوب، وتصرفهم فى المسروقات بالبيع لدى عميلهم "سيئ النية" (صاحب مخزن خردة كائن بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر - مقيم محافظة الفيوم).

وباستهداف المخزن المشار إليه تبين عدم تواجد سالف الذكر وعُثر بداخل المخزن على كافة العدادات المستولى عليها "مفككين" وباستدعاء المجنى عليهم اتهموهم بالسرقة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

تشكيل عصابي محافظة الداخلية قانون أمن رامي تطوير محافظ مياه تشكيل حبس طالب المباحث قسم شرطة مديرية أمن

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