حبس تاجر مخدرات في عين شمس

قررت النيابة العامة بعين شمس، حبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيق، لحيازته أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص ومواد مخدرة بقصد الاتجار، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة) حال تواجده بالمنطقة سكنه، وبحوزته (فرد خرطوش – عدد من الطلقات من ذات العيار – كمية من مخدر الهيروين – كمية من مخدر الآيس – ميزان حساس – مبلغ مالى - 2 هاتف محمول).

بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات البيع، والهاتفان لتسهيل الاتصال بعملائه، والسلاح النارى بقصد الدفاع عن تجارته غير المشروعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم.