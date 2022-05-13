الجمعة 13 مايو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وفاة رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

خليفة بن زايد
خليفة بن زايد
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أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، قبل قليل، عن وفاة رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، مشيرة إلى تعطيل العمل في البلاد لمدة 3 أيام، وتنكيس الأعلام 40 يومًا حدادًا على الرئيس الراحل.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، في تغريدة عبر صفحتها الرسمية بموقع التدوينات «تويتر»: «تنعى وزارة شئون الرئاسة إلى شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع، قائد الوطن وراعي مسيرته صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، الذي انتقل إلى جوار ربه راضيًا مرضيًا اليوم الجمعة 13 مايو».  

https://twitter.com/wamnews/status/1525056060435877888
 

وأضافت: «تعلن وزارة شئون الرئاسة الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام على المغفور له صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان "رحمه الله" مدة 40 يومًا اعتبارًا من اليوم، وتعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام اعتبارًا من اليوم».

https://twitter.com/wamnews/status/1525056973657542656

رئيس التحرير

وائل لطفي

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