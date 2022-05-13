الجمعة 13 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تحريات مكثفة لكشف ملابسات مصرع طفل سقط من«السابع» في الإسكندرية

ارشيفية
ارشيفية
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تجرى الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، تحريات مكثفة لكشف ملابسات حادث مصرع طفل إثر سقوطه من الطابق السابع بشقة بعقار بمنطقة محرم بك وسط الإسكندرية.

البداية كانت بتلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من قسم محرم بك، يفيد بسقوط شخص من أعلى العقار رقم 1 بشارع بيرم بمنطقة محرم بك. 

على الفور انتقل ضباط وحدة مباحث القسم برفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من المعاينة وجود جثة المدعو "م.ال.أ"، 13 عاما، مسجاة بأرضية الشارع إثر شرفة الشقة سكنه بالطابق السابع بالعقار المشار إليه.

و تم نقل الجثة بسيارة الإسعاف إلى مشرحة كوم الدكة، وتحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة محرم بك، وباشرت النيابة العامة التحقيق.

الأجهزة الأمنية الإسكندرية تحريات مكثفة حادث مصرع طفل

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