الخميس 12 مايو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع عامل داخل ورشة نجارة في العجوزة صعقًا بالكهرباء

جثة
جثة
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لقى عامل مصرعه خلال عمله بورشة نجارة في العجوزة، صعقا بالكهرباء، وأكدت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة عدم وجود شبهة جنائية، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

البداية بتلقي مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مصرع عامل داخل ورشة نجارة بالعجوزة، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة بإشراف المقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة، إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن عامل أصيب بصعق كهرباء خلال عمله بالورشة، كما استمع رجال المباحث لأقوال العاملين بالورشة، وأكدت تحريات رجال المباحث عدم وجود شبهة جنائية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق. 

مصرعه تحريات رجال المباحث أمن الجيزة النيابة ورشة نجارة

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