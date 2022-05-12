الخميس 12 مايو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط أسلحة نارية ومواد مخدرة بحوزة الخارجين عن القانون بكفر الشيخ

أسلحة
أسلحة
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ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن كفر الشيخ، مجموعة من العاطلين الخارجين عن القانون لممارستهم نشاطًا إجراميًا في الاتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية، وتحررت المحاضر اللازمة للمتهمين وجاري عرضهم علي النيابة لمباشرة التحقيقات.

البداية بتلقي اللواء أشرف صلاح، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء خالد المحمدي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بشن حملة مكبرة بنطاق أقسام ومراكز الشرطة بالمديرية، لضبط الخارجين عن القانون من حائزي الأسلحة النارية وتجار المواد المخدرة.

تمكنت الحملة من ضبط 7 أسلحة نارية عبارة عن «5 طبنجات، و2 فرد خرطوش»، و18 سلاح أبيض متنوع، وضبط 690 جرام حشيش، و90 جرام هيروين، بحوزة مجموعة من العاطلين.

كما تمكنت الحملة من ضبط 33 قضية تموينية متنوعة على الأسواق بمدن ومراكز المحافظة، شملت «عدم الإعلان عن أسعار غذائية وغير غذائية، وعدم حمل شهادة صحية، لمزاولة نشاط تجاري بدون ترخيص»، وغيرها من المخالفات المتنوعة، كما حررت الحملة المرورية برئاسة العميد سامح العزب، مدير إدارة مرور كفر الشيخ، 1980 مخالفة مرورية متنوعة، وضبط 18 دراجة بخارية.

الأجهزة الأمنية القانون الاتجار حيازة أسلحة نارية النيابة العامة

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