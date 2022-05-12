الخميس 12 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

رفع أثر حادث انقلاب سيارة بطريق الفيوم الصحراوي

اسعاف
اسعاف
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رفعت السيارات التابعة للإدارة العامة للمرور آثار حادث انقلاب سيارة الملاكي أعلى طريق الفيوم الصحراوي الذي أسفر عن مصرع سائق السيارة وإصابة 2 آخرين وتسيير حركة المرور مجدداً فيما انتقلت سيارة إسعاف إلى موقع الحادث لنقل المتوفى إلى المشرحة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من الأهالى بوقوع حادث مرورى بطريق الفيوم الصحراوى، وعلى الفور انتقل رجال المرور المكان وتبين من خلال المعاينة انقلاب سيارة ملاكى نتيجة لاختلال عجلة القيادة من السائق، ما أدى إلى اصطدامها برصيف الطريق وانقلابها ونتج وفاة السائق نتيجة لتهشّم رأسه، وأصيب اثنان آخران من أقاربه كانوا معه في نفس السيارة.

ووصلت سيارات الإسعاف لنقل المصابين بمستشفي الهرم، وكذلك نقل جثمان المتوفي، فيما تواجد عدد من السيارات التابعة للادارة العامة للمرور لمحاولة رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور مجدداً.

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