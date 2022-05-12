الخميس 12 مايو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

عربي ولغات| نماذج الوزارة للصف الثالث الإعدادي 2022

التربية والتعليم
التربية والتعليم
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يستعد طلاب الصف الثالث الإعدادي 2022 لخوض امتحانات الترم الثاني، ويبدأ البحث عن نماذج الوزارة للصف الثالث الإعدادي 2022 عربي ولغات، حيث يتيح موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي النماذج الاسترشادية لجميع الصفوف الدراسية.

ونقدم من خلال هذا التقرير نماذج الوزارة للصف الثالث الإعدادي 2022 عربي ولغات الترم الثاني، المعتمدة عبر موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي لطلاب الصف الثالث الاعدادي 2022.

النماذج الاسترشادية للصف الثالث الاعدادي 2022

نماذج الوزارة للصف الثالث الإعدادي 2022 باللغة العربية

نموذج امتحان الصف الثالث الإعدادي 2022 الترم الثاني من هنـــــــــا

نماذج الوزارة للصف الثالث الإعدادي 2022، النموذج الاسترشادي الثاني من هنــــــــــا

النموذج الاسترشادي الثالث من هنــــــــــا

نماذج الوزارة للصف الثالث الاعدادي 2022 لغات

نموذج امتحان الصف الثالث الإعدادي 2022 الترم الثاني لمادتي العلوم والرياضيات لغات من هنــــــــــا

النموذج الاسترشادي الثاني لمادتي العلوم والرياضيات لغات من هنــــــــــا

النموذج الاسترشادي الثالث لمادتي العلوم والرياضيات لغات من هنــــــــــا

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2022 الترم الثاني 

يبدأ طلاب الشهادة الإعدادية وأولياء الأمور تالتة اعدادي في البحث عن جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2022 نهاية العامة لمعرفة مواعيد الامتحانات في كل محافظة.

وجاء جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2022 محافظة القاهرة، الفصل الدراسي الثاني (الدور الأول) للعام الدراسي الحالي 2021/2022، والتي من المقرر أن تبدأ يوم 21 مايو القادم وتستمر لمدة 6 أيام على أن تنتهي يوم 26 من نفس الشهر، كالتالي:

- امتحان مادة اللغة العربية يوم السبت 21 مايو 2022 من الساعة 9 وحتى 11:30، والخط والإملاء وتخصص الـ20 دقيقة الأخيرة للإملاء.

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الآن جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2022 البحيرة

- امتحان مادة الدراسات الاجتماعية لمدة ساعتين من الساعة 9 وحتى الساعة 11، يوم الأحد 22 مايو 2022، والتربية الدينية لمدة ساعة ونصف من الساعة 11:30 وحتى الساعة 1. 

- امتحان مادة الجبر والإحصاء لمدة ساعتين، من الساعة 9 وحتى الساعة 11، يوم الإثنين 23 مايو 2022، مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات لمدة ساعة، من الساعة 11 وحتى الساعة 12.

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جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2022 في مطروح

- امتحان مادة اللغة الأجنبية لمدة ساعتين، من الساعة 9 وحتى الساعة 11، يوم الثلاثاء 24 مايو 2022.

- امتحان مادة الهندسة لمدة ساعتين، من الساعة 9، يوم الأربعاء 25 مايو 2022، ومادة التربية الفنية من الساعة 11:30 للساعة 1:30.

- امتحان مادة العلوم من الساعة 9 للساعة 11، يوم الخميس 26 مايو 2022.

وأكدت  مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أنه تم الانتهاء من وضع أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية طبقًا لمواصفات الورقة الامتحانية، لتعقد ورقيًا بالمدارس، وسط تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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