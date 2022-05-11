المشدد 7 سنوات لعاطل بتهمة تزوير محررات رسمية بالزواية

أصدرت محكمة جنايات شمال القاهرة، الأربعاء، حكمًا يقضي بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 7 سنوات، بتهمة تزوير المحررات الرسمية والبطاقات الرسمية في الزاوية الحمراء.

وتلقى قسم شرطة الزاوية الحمراء، تلقي بلاغًا من مواطن يفيد بدفعه مبلغ مالي لأحد الأشخاص لإنهاء رخصة القيادة له، وأدلى بأوصاف المتهم، وبإجراء التحريات اللازمة تم التوصل إليه وتم ضبطه، وبتفتيشه عثر بحوزته على محررات مزورة وأختام مقلدة.

بمواجهته، اعترف باصطناع وتزوير المستندات والمحررات الرسمية، والشهادات المنسوب صدورها للجهات المختلفة، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التى أمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معه، والتى قضت بالسجن المشدد 7 سنوات.