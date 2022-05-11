الأربعاء 11 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

كيفية الاستعلام عن القضايا إلكترونيا عبر موقع وزارة العدل المصرية

وزارة العدل المصرية
وزارة العدل المصرية
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يبحث الكثير من المواطنين عن كيفية الاستعلام عن القضايا عبر موقع وزارة العدل المصرية، حتى يتمكن المحامون وأصحاب القضايا من الاستعلام عن القضايا الخاصة بهم إلكترونيًا عبر موقع وزارة العدل المصرية.

وقد أتاحت وزارة العدل من خلال موقعها الإلكتروني خدمة الاستعلام عن القضايا، والتي تصدرت محركات البحث خلال تلك الفترة.

الاستعلام عن القضايا إلكترونيا

وتستعرض "الدستور" لقرائها من خلال ذلك التقرير كيفية الاستعلام عن القضايا عبر موقع وزارة العدل المصرية.

كيفية الاستعلام عن القضايا عبر موقع وزارة العدل المصرية

  1. الدخول على بوابة وزارة العدل المصرية من هنــــــــــــــــــا.
  2. اضغط على الاستعلام على موقف دعوى، أو الاستعلام عن رول جلسة في الضغط على نافذة الخدمات الإلكترونية
  3. بعد الدخول إلى قائمة الخدمات الإلكترونية تظهر 4 نوافذ هي كالآتي: الاستعلام عن رول جلسة، الاستعلام عن موقف دعوى، الاستعلام عن رول دعوى، الاستعلام عن وجود استئناف من عدمه، ومن ثم يتم التوجه إلى نافذة الاستعلام عن رول جلسة.
  4. الضغط على السهم الأخضر المتواجد أعلى يسار نافذة الاستعلام عن رول جلسة والمكتوب بجواره جملة "ابدأ الخدمة".
  5. إدخال درجة الدعوى «جزئي - ابتدائي- استئناف - نقض»
  6. اختيار المحكمة المنظور أمامها الدعوى القضائية.
  7. اختيار نوع الدعوى «مدني كلي، مدني حكومي، استثمار، ضرائب، بيئة، إيرادات، تعويضات، بيوع، تجاري، صحة توقيع، لجنة منازعات عمال، لجنة تحسين، مدني مستأنف، مستأنف مستعجل، دعاوى وقف، تجاري، عمال كلي، أشكال وتنفيذ، إفلاس» وغيرها من أنواع الدعاوى.
  8. اختيار سنة الدعوى.
  9. الضغط على زر بحث، وسيظهر لك موقف دعوتك القضائية.

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خطوات استخدام خدمة الاستعلام عن بيانات دعوى قضائية

1- تسجيل حساب على بوابة مصر الرقمية من خلال إدخال بيانات الاسم والرقم القومي والبريد الإلكتروني.
 
2- الدخول على حسابك برقم الهاتف المحمول وكلمة السر التي تم اختيارها.

3- الضغط على زر القائمة الرئيسية واختيار خدمات القضايا. 

4- اختيار الاستعلام عن بيانات دعوى.

5- تظهر لك جميع القضايا الخاصة بك وموقفها الحالي وكل ما يتعلق بها.

وتعمل وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على تنفيذ خطة "عدالة مصر الرقمية"، التي تأتي في إطار توجه الدولة؛ وتنفيذًا لتعليمات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، نحو نشر المجتمع الرقمي، وتفعيل منظومة إنفاذ القانون في كافة أنحاء الجمهورية وإنشاء منظومة قضائية تكنولوجية موحدة.

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