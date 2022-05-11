نجاة 4 أفراد من أسرة واحدة من الموت فى حادث سير بالزمالك

انقلبت دراجة نارية، مساء الأربعاء، أعلى كوبري 15 مايو بالقاهرة، أسفرت عن إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة.

سريعًا، توجهت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وقامت بنقل المصابين للمستشفى وتمكن رجال المرور من رفع حطام الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا بوجود مصادمة ووجود مصابين أعلى كوبرى 15 مايو تجاه الزمالك أمام فندق الماريوت، وانتقل رجال المرور إلى المكان وتبين انقلاب دراجة نارية وإصابة 4 أشخاص بينهم سيدة وابنها، ونجلتها 9 سنوات، تم نقل المصابين لمستشفي الهلال لتلقى العلاج وتسبب الحادث في ظهور كثافات مرورية أعلى الطريق وتمكن رجال المرور من تسيير حركة السيارات.