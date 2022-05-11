الأربعاء 11 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

نجاة 4 أفراد من أسرة واحدة من الموت فى حادث سير بالزمالك

إسعاف
إسعاف
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انقلبت دراجة نارية، مساء الأربعاء، أعلى كوبري 15 مايو بالقاهرة، أسفرت عن إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة.

سريعًا، توجهت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وقامت بنقل المصابين للمستشفى وتمكن رجال المرور من رفع حطام الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا بوجود مصادمة ووجود مصابين أعلى كوبرى 15 مايو تجاه الزمالك أمام فندق الماريوت، وانتقل رجال المرور إلى المكان وتبين انقلاب دراجة نارية وإصابة 4 أشخاص بينهم سيدة وابنها، ونجلتها 9 سنوات، تم نقل المصابين لمستشفي الهلال لتلقى العلاج وتسبب الحادث في ظهور كثافات مرورية أعلى الطريق وتمكن رجال المرور من تسيير حركة السيارات.

سيارات الإسعاف دراجة نارية غرفة عمليات كثافات مرورية حركة السيارات مستشفي الهلال غرفة عمليات النجدة

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وائل لطفي

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