مصرع طفلين صدمتهما سيارة ميكروباص بعين شمس

نقلت سيارة الإسعاف جثة طفلين لقيا مصرعيهما بعد أن صدمتهما سيارة ميكروباص أثناء عبورهما الطريق بمنطقة الألف مسكن بعين شمس تم تحرير محضر بالحادث وأحالته إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.

البداية عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغًا من أحد الأهالي بوقوع حادث تصادم ومصرع طفلين وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء عبور طفلين الطريق بمنطقة الألف مسكن قامت سيارة ميكروباص بالاصطدام بهما ولقيا مصرعيهما في الحال.

تم نقل الجثتين إلى مشرحة المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.