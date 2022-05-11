الأربعاء 11 مايو 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع طفلين صدمتهما سيارة ميكروباص بعين شمس

جثة
جثة
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نقلت سيارة الإسعاف جثة طفلين لقيا مصرعيهما بعد أن صدمتهما سيارة ميكروباص أثناء عبورهما الطريق بمنطقة الألف مسكن بعين شمس تم تحرير محضر بالحادث وأحالته إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.

البداية عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغًا من أحد الأهالي بوقوع حادث تصادم ومصرع طفلين وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء عبور طفلين الطريق بمنطقة الألف مسكن قامت سيارة ميكروباص بالاصطدام بهما ولقيا مصرعيهما في الحال.

تم نقل الجثتين إلى مشرحة المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

متهم التحقيق الواقعة جدة صرع إسعاف مشرحة مسكن سكن بلاغ أثناء المستشفى آية غرفة ألم بين حرير خطر سيارة الإسعاف عملي منطقة واقعة محضر

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