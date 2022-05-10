الثلاثاء 10 مايو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السيطرة على حريق داخل كلية التربية الرياضية فى فيصل

ارشيفية
ارشيفية
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سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة، على حريق مخلفات اندلع داخل كلية التربية الرياضية بشارع فيصل دون إصابات.

البداية كانت عندما تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة، وارتفاع ألسنة اللهب من كلية التربية الرياضية بشارع فيصل.

على الفور دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بسيارات الإطفاء بقيادة نائبه اللواء علاء السعيد؛ تنسيقًا مع فرقة الغرب بقيادة اللواء هشام الطماوي.

وتبين بالفحص نشوب بمخلفات أشجار داخل الكلية، وحاصر رجال الدفاع المدني النيران وأخمدوا الحريق سريعًا دون وقوع إصابات.

الحماية المدنية الجيزة حريق مخلفات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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