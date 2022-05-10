الثلاثاء 10 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس قهوجى بتهمة قتل شاب بسبب «رش المياه»

حبس
حبس
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جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح حلوان، حبس قهوجى 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة قتل شاب بسبب التشاجر على "رش المياه".

وتمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على قهوجي قتل شابًا أثناء التشاجر معه بسبب قيام المتهم برش مياه على السيارة بمنطقة المعصرة، وحرر محضر بالواقعة.

تلقت غرف عمليات النجدة، بلاغًا بمقتل شاب في أحد الشوارع في منطقة المعصرة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين من خلال الفحص العثور على جثة شاب وسط الشارع وبه عدة طعنات متفرقة بجسدة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم التحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الجريمة لتفريغها وتحديد هوية مرتكب الواقعة.

وبإجراء التحريات والاستماع لأقوال شهود عيان تبين أنه أثناء جلوس الشاب على أحد المقاهي قيام القهوجي برش مياه أمام المقهى طالت سيارة المجنى عليه، وأثناء معاتبته على رش المياه التى طالت السيارة نشبت بينهما مشادة كلامية.

أضافت التحريات أن المشادة الكلامية تطورت إلى مشاجرة بالأيدي استل خلالها المتهم سلاحًا أبيض من بين طياته وقام بتسديد عدة طعنات فى جسد المجني عليه فسقط على الأرض مغشيًا عليه، وفر المتهم هاربًا، وتم القبض عليه.

قاضي المعارضات جنح حلوان حبس قهوجي قتل

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وائل لطفي

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