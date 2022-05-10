تامر حسنى يبدأ تصوير «البدلة 2» نهاية العام

استقر طاقم عمل فيلم «البدلة» بطولة النجم تامر حسنى وأكرم حسنى على تقديم الجزء الثانى من العمل الذى حقق نجاحًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، وهو من إخراج محمد جمال العدل.

واستقر طاقم العمل على طرح الفيلم خلال العام المقبل، على أن يبدأ التصوير نهاية العام الحالى بعد انتهاء الارتباطات السينمائية لكل أبطال العمل الجديد.

وينتظر النجم تامر حسنى عرض أحدث أفلامه «بحبك» خلال موسم عيد الأضحى المبارك، حيث يعكف حاليًا على وضع اللمسات النهائية على الفيلم من مونتاج ومكساج وأغنيات، ومن المقرر أن يدخل فى منافسة قوية للغاية مع عدد كبير من النجوم، منهم محمد إمام بفيلم «عمهم»، و«كيرة والجن» لكريم عبدالعزيز، فى حالة وجوده بشكل نهائى.