التحقيق فى إصابة شخصين بحادث انقلاب سيارة ملاكى ببنى سويف

تباشر الجهات المختصة التحقيق في حادث إصابة شخصين في حادث انقلاب سيارة ملاكي، على الطريق الصحراوي الشرقي قبلي نفق سنور، في نطاق محافظة بني سويف.

البداية كانت بتلقى اللواء طارق مشهور مدير أمن بني سويف، بلاغًا بانقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الشرقي، قبلي نفق سنور بحوالي 5 كيلومترات.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة "عمر.ع.إ"، 14 عامًا، طالب، اشتباه كسر بالذراع اليسرى، ومصاب آخر.

جرى نقل المصاب إلى المستشفى الجامعي لتلقي الإسعافات الأولية اللازمة.

تحرر محضر بالواقعة، وتمكن رجال المرور من رفع آثار الحادث وتسيير الحركة من جديد على الطريق.