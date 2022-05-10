انتهاء أعمال تبريد حريق اندلع داخل مخزن خردة بالقليوبية

انتهت قوات الحماية المدنية في القليوبية، الثلاثاء، من أعمال التبريد لحريق شبّ بمخزن خردة بجوار مقابر بلقس التابعة لدائرة مركز شرطة قليوب.

ونجحت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق شب بمخزن خردة بجوار مقابر بلقس، التابعة لدائرة مركز شرطة قليوب، دون خسائر بشرية أو إصابات.

وتلقى مدير أمن القليوبية، إخطارًا يفيد ورود بلاغ لعمليات النجدة بنشوب حريق بمخزن خردة بجوار مقابر بلقس التابعة لدائرة مركز شرطة قليوب.

على الفور، تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء لموقع الحريق، وبفضل جهود رجال الحماية المدنية تمت السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، وبالمُعاينة والفحص تبين نشوب الحريق بمخزن خردة بجوار مقابر بلقس التابعة لدائرة مركز شرطة قليوب، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.