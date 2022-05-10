الثلاثاء 10 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الاستعلام عن المخالفات المرورية 2022 عبر بوابة مصر الرقمية

المخالفات المرورية
المخالفات المرورية
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ترتفع معدلات البحث في الوقت الحالي على الاستعلام عن المخالفات المرورية 2022 عبر بوابة مصر الرقمية، حيث تصدرت كلمات الاستعلام عن مخالفات المرور عبر بوابة مصر الرقمية محركات البحث العالمية وعلى رأسها "جوجل".

ويبحث المواطنون من أصحاب السيارات خلال تلك الفترة عن الاستعلام عن المخالفات المرورية 2022 عبر بوابة مصر الرقمية.

وترصد "الدستور" لقراءها خلال السطور التالية، الاستعلام عن المخالفات المرورية 2022 عبر بوابة مصر الرقمية.

 

الاستعلام عن المخالفات المرورية 2022 عبر بوابة مصر الرقمية

 

خطوات الاستعلام عن مخالفات رخص المركبات

الدخول إلى بوابة مصر الرقمية (من هنا).

اختيار أيقونة "تصفح الخدمات".

اختيار أيقونة "خدماتي" من قائمة الخدمات التي تقدمها منصة مصر الرقمية.

ستظهر قائمة الخدمات المتعلقة بالمرور والسيارة، والتي يمكن من خلالها تجديد رخصة المركبة أو الاستعلام عن المخالفات المرورية المختلفة وسدادها.

الضغط على أيقونة استعلام عن مخالفات رخصة مركبة.

تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد.

إدخال بيانات المركبة المطلوبة، ثم ستظهر نتيجة الاستعلام.

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خطوات الاستعلام عن مخالفات رخص القيادة

 

الدخول إلى بوابة مصر الرقمية (من هنا).

اختيار أيقونة "تصفح الخدمات".

اختيار أيقونة "خدماتي" من قائمة الخدمات التي تقدمها منصة مصر الرقمية.

اختيار والضغط على أيقونة "رخصي".

الضغط على أيقونة "الاستعلام عن مخالفات رخص القيادة".

تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد. 

إدخال كل البيانات المطلوبة فيما يتعلق برخصة القيادة.

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المخالفات المرورية التي يجوز التصالح عليها

 

  1. السير عكس الاتجاه وقيمتها من 1000 إلى 3000 جنيه.
  2. القيادة بدون رخصة قيادة وقيمتها من 1000 إلى 2000 جنيه.
  3. التلاعب في أرقام اللوحة المعدنية وقيمتها من 300 - 1500 جنيه وتعليق 6 شهور.
  4. تغير لون اللوحة المعدنية وقيمتها من 300 إلى 1500 جنيه وتعليق 6 شهور.
  5. انتهاء استلام سحب ترخيص الإدارة وقيمتها من 1000 إلى 2000 جنيه.
  6. انتهاء رخصة القيادة وقيمتها من 1000 إلى 2000 جنيه.

 يتيح موقع النيابة العامة، خدمات مرورية متعددة، منها:

 

كيفية سداد قيمة المخالفات المرورية

 

يمكنك سداد المخالفة إلكترونياً ونقداً من خلال:

  • الموقع الإلكتروني.
  • من خلال بطاقات الائتمان.
  • الدفع نقدًا عند الاستلام.
  • من خلال ماكينة فوري.
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