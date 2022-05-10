الثلاثاء 10 مايو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

خلال حملة تحرير 2723 مخالفة مرورية في القليوبية

حملات مرورية
حملات مرورية
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شنت الإدارة العامة لمرور القليوبية بقيادة اللواء أمجد محفوظ مدير مرور القليوبية، حملة مكبرة لضبط السيارات المخالفة وقائدى المركبات بدون رخصة قيادة، والدراجات النارية غير المرخصة، وإزالة كافة المعوقات التى تعرقل الحركة المرورية والاختناقات على الطرق،. 

 وأسفرت الحملة عن تحرير 2723 مخالفة مرورية متنوعة، فيما تم إخطار النيابات المختصة فتولت التحقيق، و لقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء أمجد محفوظ مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، بشن حملة مرورية قادها رئيس مباحث المرور.

و تضمنت المخالفات التي تم ضبطها 1271 مخالفة انتظار خاطئ للسيارات في الطريق ما يعوق الحركة المرورية، و1115 مخالفة متنوعة، وضبط 39 سائقا يقودون بدون رخصة قيادة، و40 آخرين يقودون بدون رخصة تسيير.

وتمكنت الحملة من سحب 23 دراجة نارية بدون رخص قيادة، وحجز 27 دراجة غير مرخصة، وتحرير 21 مخالفة ملصقات، و186 تصالح فورى، وبلغت جملة المبالغ المحصلة فوريا 9300 جنيها.

كما تضمنت الحملة مطالع ومنازل الدائرى بقليوب، وأسفرت عن تحرير 21 مخالفة متنوعة على نموذج 125، وسحب 22 رخصة تسيير وقيادة، وتحصيل 2650 جنيها مصالحات.

الإدارة العامة لمرور القليوبية القليوبية حملة مكبرة الدراجات النارية غير المرخصة الحركة المرورية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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