أحلام عادل.. من هي البلوجر التي أشعل طلاقها السوشيال ميديا؟

في 10 مارس الماضي احتفلت البلوجر أحلام عادل بحفل زفافها على مصمم الأزياء أحمد العجمي، وبعد مرور شهرين على زواجهما تم إعلان خبر الانفصال، بعدما تم نشر عدة فيديوهات وصور عبر خاصية الاستوري على صفحتها الرسمية، تعلن فيهم أسباب الانفصال.

وفي خلال سطور نتعرف على معلومات عن البلوجر أحلام عادل، من هي ولماذا اشعلت السوشيال ميديا وتصدرت التريند الفترة الماضية؟

بلغ عدد متابعينها 2.7 مليون متابع، حيث أكدت خبر انفصالها قائلة عبر خاصية الاستوري: «أنا رجعت من العمرة مضروبة ومطلقة عشان جبت مصليات لزمايلي الولاد والبنات.. ملحوظة كانت مصلية مش أزازة خمرة»، كما حذفت البلوجر كافة الصور التى جمعتها مع زوجها السابق، بينما هو لا يزال محتفظًا بالصور.

وأضافت أحلام: «أنا حالتي النفسية دلوقتي سيئة جدًا، وحسبي الله ونعمة الوكيل في أي حد فرحان أو شمتان فيا، بكرة بإذن الرحمن الساعة 10 وشوية هنتقابل سوا، ولحد ما بكرة ييجي أدعولي أبقى كويسة وربنا يخلصنا منها على خير».

وتنشر أحلام عبر الانستجرام الخاص بها مجموعة كبيرة من الصور وإعلانات تشمل ماركات عديدة تروج لها، كما تنشر أيضا مقولة تؤمن بها متصدرة الحساب الخاص بها وهي “ إياك أن تيأس من إصلاح نفسك”.

وتحدث الثنائي عن الحب الكبير الذي كان يربطهما سويًا أمام متابعيهما، حيث قضي شهر العسل بجزيرة سيشل، وشاركوا متابعيهم الصور ومقاطع الفيديو الخاصة أثناء سفرهم.

وظهرت أحلام في حفل عرسها الذي تكلف الملايين، كما تم الرواج لهذا وقتها كالملكة مرتدية فستان زفاف ناصع البياض مرصعا بقطع من الفضيات الصغيرة، مع ارتداء طرحة زفاف طويلة، وعلى رأسها تاج من اللون الأبيض يتماشى مع إطلالتها، وحرصت على الظهور بتسريحة شعر أنيقة على الجانبين والشعر مرفوع أسفل طرحة الزفاف ما جعلها تخطف الأنظار، وكان لها اطلالتين بفستان الزفاف.