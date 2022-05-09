إحالة مسؤول بهيئة الغذاء للمحاكمة التأديبية العاجلة

أحالت النيابة الإدارية مدير الشؤون القانونية بالهيئة العامة للغذاء للمحاكمة التأديبية العاجلة بعد ثبوت ارتكابه مخالفات إدارية وقانونية جسيمة.

وتبين من التحقيقات أن مدير القطاع القانوني بالهيئة العامة للغذاء بوصفه الوظيفي وبدائرة عمله قام بتكليف مدير إدارة قانونية رغم عدم استيفائه الشروط وتخطي آخرين رغم استيفائهم للشروط بالمخالفة للمادة رقم 13 من قانون الإدارات القانونية.

انتهى تقرير الاتهام الذي أعدته النيابة الإدارية والتحقيقات إلى إحالة المخالف للمحاكمة العاجلة لارتكابه المخالفة الإدارية المنصوص عليها في المواد أرقام 57 فقرة أولى و59 و 61 و 62، من القانون رقم 81 لسنة 2016 الصادر بشأن الخدمة المدنية والمواد أرقام 21 ـ 23 ـ 24، من قانون الإدارات القانونية.

وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية ومحاكمة المحال تأديبيًا طبقًا لنصوص المواد المشار إليها عالية والمادتين 61 و62 من قانون الخدمة المدنية، والمادة 14 من قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، وبالمادتين 15 أولًا و 19/1 من قانون مجلس الدولة.