الإثنين 09 مايو 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة مسؤول بهيئة الغذاء للمحاكمة التأديبية العاجلة

النيابة الإدارية
النيابة الإدارية
ads

أحالت النيابة الإدارية مدير الشؤون القانونية بالهيئة العامة للغذاء للمحاكمة التأديبية العاجلة بعد ثبوت ارتكابه مخالفات إدارية وقانونية جسيمة.

وتبين من التحقيقات أن مدير القطاع القانوني بالهيئة العامة للغذاء بوصفه الوظيفي وبدائرة عمله قام بتكليف مدير إدارة قانونية رغم عدم استيفائه الشروط وتخطي آخرين رغم استيفائهم للشروط بالمخالفة للمادة رقم 13 من قانون الإدارات القانونية.

انتهى تقرير الاتهام الذي أعدته النيابة الإدارية والتحقيقات إلى إحالة المخالف للمحاكمة العاجلة لارتكابه المخالفة الإدارية المنصوص عليها في المواد أرقام 57 فقرة أولى و59 و 61 و 62، من القانون رقم 81 لسنة 2016 الصادر بشأن الخدمة المدنية والمواد أرقام 21 ـ 23 ـ 24، من قانون الإدارات القانونية.

وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية ومحاكمة المحال تأديبيًا طبقًا لنصوص المواد المشار إليها عالية والمادتين 61 و62 من قانون الخدمة المدنية، والمادة 14 من قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، وبالمادتين 15 أولًا و 19/1 من قانون مجلس الدولة.

النيابة الإدارية مدير الشئون القانونية الهيئة العامة للغذاء للمحاكمة التاديبية مخالفات إدارية وقانونية

رئيس التحرير

وائل لطفي

توسيع قاعدة الحوار

الأكثر قراءة

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة عبر وزارة التضامن الاجتماعى

الآن رابط نماذج الوزارة للصف الرابع الابتدائي 2022 دراسات

سعر طن الحديد اليوم في مصر 2022

الآن نماذج امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2022 (رابط)

المنصة.. كاذبون بلا رخصة

والد حسام حبيب يكشف مفاجأة عن علاقة ابنه بشيرين عبدالوهاب (خاص)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

براعة الروحانيات فى «جزيرة غمام»

محمود خليل

«إخوان» الثمانينيات.. الجهاد فى النقابات وعلى «البسطات»

أحمد سعد زايد

كيف نقتلع جذور الإرهاب؟

ماجد حبته

المنصة.. كاذبون بلا رخصة

محمد رفعت

الإخوان والدولار البداية والنهاية «5»

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

اقطعوا يد الإرهاب

الحسين عبدالرازق

وماذا بعد؟!

د هند جاد

جبر الخواطر.. إنسانية..

صور

أول صور لفتح مقام ومسجد الحسين أمام المصلين والزوار

مؤتمر تقديم إيهاب جلال

مبارة الأهلي ووفاق سطيف وصورة عبد الوهاب تزين المدرجات

محطة تل أبيب

المزيد

مفتى فلسطين: الأقصى للمسلمين وحدهم

خطة نتنياهو.. هل تتمكن المعارضة الإسرائيلية من إسقاط حكومة بينيت؟

وزيرة الداخلية الإسرائيلية تدعو مواطنيها إلى حمل السلاح