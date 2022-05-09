ضبط شقيقين بكمية من المخدرات فى سوهاج

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج من ضبط شقيقين بحوزتهما كمية من الحشيش ومخدر الشابو، وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيلت إلى النيابة التى تولت التحقيقات.

كانت معلومات وردت إلى مدير لإدارة العامة لمكافحة المخدرات، عن اتساع نشاط عاطلين شقيقين في ترويج وبيع المخدرات على المتعاطين بمدينة طهطا.

وكشفت تحريات رئيس مباحث مكافحة المخدرات بسوهاج صحة المعلومات، وتبين أن المتهمين هما "حمادة ج " 34 سنة، عاطل، ومقيم الجيزة وله إقامة أخري بمدينة طهطا وسبق اتهامه فى قضية مخدرات، وشقيقه "على ج " 32 سنة، عاطل.

وعقب تقنين الإجرءات واستصدار إذن من النيابة العامة، تمكنت القوات من إلقاء القبض على المتهمين.

وعثر ت الأجهزة الأمنية بمنزلهما على كمية من الآيس المخدر تزن 25 جراما، وكمية من الحشيش المخدر تزن 100جرام وميزان حساس ومبلغ 1200 جنيه وهاتفين محمول ومطواتين وأدوات تعاطى، وبمواجهتهما اعترفا بقصد الاتجار.