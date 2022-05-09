الإثنين 09 مايو 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط شقيقين بكمية من المخدرات فى سوهاج

الحشيش
الحشيش
ads

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج من ضبط شقيقين بحوزتهما كمية من الحشيش ومخدر الشابو، وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيلت إلى النيابة التى تولت التحقيقات.

كانت معلومات وردت إلى مدير لإدارة العامة لمكافحة المخدرات، عن اتساع نشاط عاطلين شقيقين في ترويج وبيع المخدرات على المتعاطين بمدينة طهطا.

وكشفت تحريات رئيس مباحث مكافحة المخدرات بسوهاج صحة المعلومات، وتبين أن المتهمين هما "حمادة ج " 34 سنة، عاطل، ومقيم الجيزة وله إقامة أخري بمدينة طهطا وسبق اتهامه فى قضية مخدرات، وشقيقه "على ج " 32 سنة، عاطل.

وعقب تقنين الإجرءات واستصدار إذن من النيابة العامة، تمكنت القوات من إلقاء القبض على المتهمين.

وعثر ت الأجهزة الأمنية بمنزلهما على كمية من الآيس المخدر تزن 25 جراما، وكمية من الحشيش المخدر تزن 100جرام وميزان حساس ومبلغ 1200 جنيه وهاتفين محمول ومطواتين وأدوات تعاطى، وبمواجهتهما اعترفا بقصد الاتجار.

الأجهزة الأمنية أمن سوهاج شقيقين الحشيش الشابو

رئيس التحرير

وائل لطفي

توسيع قاعدة الحوار

الأكثر قراءة

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة عبر وزارة التضامن الاجتماعى

الآن رابط نماذج الوزارة للصف الرابع الابتدائي 2022 دراسات

سعر طن الحديد اليوم في مصر 2022

الآن نماذج امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2022 (رابط)

المنصة.. كاذبون بلا رخصة

والد حسام حبيب يكشف مفاجأة عن علاقة ابنه بشيرين عبدالوهاب (خاص)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

براعة الروحانيات فى «جزيرة غمام»

محمود خليل

«إخوان» الثمانينيات.. الجهاد فى النقابات وعلى «البسطات»

أحمد سعد زايد

كيف نقتلع جذور الإرهاب؟

ماجد حبته

المنصة.. كاذبون بلا رخصة

محمد رفعت

الإخوان والدولار البداية والنهاية «5»

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

اقطعوا يد الإرهاب

الحسين عبدالرازق

وماذا بعد؟!

د هند جاد

جبر الخواطر.. إنسانية..

صور

أول صور لفتح مقام ومسجد الحسين أمام المصلين والزوار

مؤتمر تقديم إيهاب جلال

مبارة الأهلي ووفاق سطيف وصورة عبد الوهاب تزين المدرجات

محطة تل أبيب

المزيد

مفتى فلسطين: الأقصى للمسلمين وحدهم

خطة نتنياهو.. هل تتمكن المعارضة الإسرائيلية من إسقاط حكومة بينيت؟

وزيرة الداخلية الإسرائيلية تدعو مواطنيها إلى حمل السلاح