النيابة تطلب التحريات فى وفاة شاب إثر انفجار أسطوانة غاز بمنشأة القناطر

طلبت النيابة العامة بشمال الجيزة، الاثنين، تحريات الأجهزة الأمنية حول وفاة شاب إثر انفجار أسطوانة غاز بمنشأة القناطر، كما صرحت بدفن جثة الضحية وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لفحص آثار الحريق.

وتسبب انفجار أسطوانة غاز صغيرة الحجم في اندلاع حريق بمنزل بإحدى قرى منشأة القناطر بالجيزة، ما أدى إلى مصرع مسن وإصابة حفيده طالب بالمرحلة الثانوية، ليفارق الحياة عقب ذلك لتدهور حالته الصحية، وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بانفجار أسطوانة غاز بمنزل في قرية بمنشأة القناطر، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة آخر، وتمت الاستعانة برجال الحماية المدنية والسيطرة على النيران، وأسفر الحادث عن وفاة رجل مسن، وإصابة حفيده طالب بالمرحلة الثانوية، حيث تم نقله إلى المستشفى إلا أنه فارق الحياة متأثرا بالإصابات التي لحقت به.

وكشفت تحريات رجال المباحث وأقوال أفراد أسرة المتوفيين أن سبب نشوب الحريق تسرب غاز من أسطوانة صغيرة الحجم، ما أسفر عن انفجارها واشتعال الحريق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.