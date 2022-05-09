خنقها ورمى جثتها في مصرف.. المؤبد لقاتل زوجته في الشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمعاقبة نقاش بالسجن المؤبد لقيامه بقتل زوجته بخنقها وإلقاء جثتها فى مصرف القرية لينهي خلافاتهما للأبد.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبد السلام وعضوية المستشارين أسامة حسن ربيع وسامح لاشين وأمانة سر فيليبس صبحى.

ترجع وقائع القضية لشهر أغسطس من العام الماضي، عندما تلقى اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية بلاغا من أهالى قرية قرموط صهبره مركز ديرب نجم بالعثور على جثة سيدة فى العقد الثانى من عمرها طافية فوق مياه مصرف القرية.

وتوصلت التحريات التي أشرف عليها اللواء عمرو رؤوف مدير المباحث وقام بها الرائد حسن أباظة رئيس مباحث مركز ديرب نجم إلى أن الجثة لربه منزل 23 عاما وأن مرتكب الواقعة زوجها النقاش 28 عامًا وأنه توجد خلافات أسرية بينهما منذ فترة وحاول أهل الخير التدخل للم شمل الأسرة دون جدوى، وفى يوم الحادث حدثت مشادة كلامية بينهما أثناء سيرهما سويا بجوار مصرف القرية تطورت لمشاجرة قام خلالها بخنقها بكلتا يديه وإلقائها فى المصرف ثم سارع بإبلاغ أسرتها باختفائها وشاركها فى البحث عنها لإبعاد الشبهة عنه.

تم القبض عليه وإحالته للنيابة التي قدمته لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.