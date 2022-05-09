الإثنين 09 مايو 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

نظام حجز مواعيد الكشف الطبي لقانون الإعاقة الجديد

الكشف الطبي
الكشف الطبي
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يبحث العديد من ذوي الهمم وأسرهم عن نظام حجز مواعيد الكشف الطبي لقانون الإعاقة الجديد، وذلك بعد أن أتاحت وزارة الصحة والسكان المصرية، رابطًا جديدًا لحجز مواعيد الكشف الطبي لقانون الإعاقة الجديد؛ للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، والتي يحصل حاملها على الكثير من المميزات.

نظام حجز مواعيد الكشف الطبي لقانون الإعاقة الجديد 2022

وقد حظي نظام حجز مواعيد الكشف الطبي لقانون الإعاقة الجديد الكثير من البحث على المحركات العالمية وعلى رأسها "جوجل"، خلال الفترة الماضية.

وتستعرض "الدستور" لقراءها من خلال ذلك التقرير نظام حجز مواعيد الكشف الطبي لقانون الإعاقة الجديد.

أتاحت وزارة الصحة والسكان للمواطنين موقعا إلكترونيا بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي لحجز موعد لإجراء فحص طبي لذوي الاحتياجات الخاصة وذلك باتباع الخطوات التالية:-

  • الدخول عبر موقع المجالس الطبية المتخصصة (من هنا)
  • الضغط على أيقونة ذوي الاحتياجات الخاصة.
  • اختيار المستشفى الراغب في إجراء الكشف فيها.
  • كتابة كافة البيانات المطلوبة للمعاق.
  • تحميل الأوراق المطلوبة ( بطاقة الرقم القومي، بطاقة الخدمات..).
  • الضغط على زر الحفظ .
  • ويتم الرد على طلب التقديم من خلال رسالة نصية عبر الهاتف المحمول حيث يتم الكشف خلال 3 ايام فقط من تقديم الطلب.

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الخدمات التي يقدمها موقع المجالس الطبية للجمهور 2022

يقدم الموقع العديد من الخدمات لذوي الاحتياجات الخاصة وذلك لخدمة قطاع عريض من الجمهور من ذوي الاحتياجات الخاصة والراغبين في المنحة المالية من تكافل وكرامة، وكذلك التقديم لإعداد تقرير طبي شامل يحصل عليه من خلال مستشفيات وزارة الصحة.

كما يتيح الموقع حجز موعد فحص طبي مسبق أو تعديل موعد الكشف في حالة ظهور عوائق في المعاد المحدد والاطلاع على كافة الشروط اللازمة للحجز قبل إجراء التعديل الإلكتروني.

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اللائحة التنفيذية لقانون الإعاقة الجديد 

أكدت وزارة التضامن على نظام حجز مواعيد الكشف الطبي لقانون الإعاقة الجديد القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بشؤون الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة على توفير الدولة لعدد من المميزات الخاصة بالمعاقين مثل الكشف المجاني وصرف الأدوية المجانية من أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة و خصومات على تذاكر المواصلات العامة وغيرها من الخدمات التي تقدم عبر البطاقة الخدمية المتكاملة.

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