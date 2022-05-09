الإثنين 09 مايو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 3 أشخاص واحتراق حوش فى مشاجرة بسبب توصيلات كهربائية بسوهاج

مشاجرة
مشاجرة
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تمكنت الأجهزة الامنية بمديرية أمن سوهاج، من السيطرة على مشاجرة بدائرة مركز شرطة جهينة بين طرفين نتج عنها إصابة 3 أشخاص بسبب الخلاف على توصيل كابل كهربائى، كما نتج عن المشاجرة إشعال النيران بحوش دون حدوث إصابات بشرية.

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغًا من نائبه لقطاع الشمال يفيد بوقوع مشاجرة بدائرة مركز جهينة ووجود مصابين وحوش مشتعل.

و بالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية والمقدم أحمد العزازى مفتش مباحث المركز بوجود مشاجرة بين " طرف أول " عمرو ج ع م 31 سنة عامل مصاباً " بجروح باليد اليمني والرأس " وعصام ح ح 21 سنة عامل.

وبين " طرف ثان " خيري ع ع 74 سنة عامل مصاباً " بكسر باليد اليسري وسحجات بالوجه " ونجله علي خ ع ع سن 21 سنة عامل مصاباً " جرح باليد اليمني  " - وتم نقلهما لمستشفي سوهاج الجامعي ومحمد ع ع 22 سنة عامل .

الطرفان يقيمان بذات الناحية تم ضبط طرفي المشاجرة تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما علي الأخر بالضرب وإحداث الإصابات المنوه عنها واتهم الطرف الأول - الأول والثاني من الطرف الثاني بإشعال النيران بحوش ملحق بمنزل الأول من الطرف الأول  تم إخمادها بمعرفة قوات الحماية المدنية مما نتج عنه واحتراق كمية من البوص وأفلاق النخيل بسبب اعتراض الطرف الثاني علي قيام الطرف الأول بتوصيل كابل كهرباء أسفل الأرض أمام منازلهم.

وتم ضبط المتهمين والتحفظ عليهم وتم تحرير محضر بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق.

سوهاج مشاجرة مركز شرطة جهينة إصابة 3 أشخاص توصيل كابل كهربائى

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