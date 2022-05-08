الأحد 08 مايو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

رفع آثار حادث تصادم سيارتين بالطريق الزراعى شمال المنيا

اسعاف
اسعاف
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نجحت الإدارة العامة لمرور المنيا في تسيير حركة المرور بالطريق الزراعي بعد رفع أثار حادث تصادم وقع بين سيارة ربع نقل مع سيارة ميكروباص أمام قرية قلوصنا شمال مركز سمالوط.

وأسفر الحادث عن إصابة 8 أشخاص، وتم نقلهم لمستشفى سمالوط النموذجي لتلقي العلاج وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

البداية كانت عندما تلقى اللواء محمد عبد التواب مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا إخطاراً من العقيد محمود الحلواني مأمور مركز شرطة سمالوط شرق يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ربع نقل وسيارة أجرة ميكروباص، مما أسفر عنه إصابة 8 أشخاص بجروح خطيرة .

وبالانتقال والفحص إلى موقع الحادث تبين تصادم سيارة ربع نقل تحمل رقم ” 1478 ن. د. ن” وسائقها يدعي صومائيل ميلاد وميكروباص يحمل رقم “1798 ن. ب. د” وسائقها يدعي ”حمادة أحمد” وإصابة 8 أشخاص من ركاب الميكروباص ما بين خدوش وآخرين كسور وآخرين اشتباه ما بعد الارتجاج، وتم نقلهما جميعا لمستشفي سمالوط التخصصي، لتلقيهم العلاج اللازم.

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