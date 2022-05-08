الأحد 08 مايو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

إصابة شرطى إسرائيلى فى حادث طعن بالقدس.. واستشهاد المنفذ

إصابة شرطي إسرائيلي
إصابة شرطي إسرائيلي في حادث طعن بالقدس
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وقع حادث طعن بالقرب من منطقة «باب العمود» بمدينة القدس المحتلة، مساء اليوم، الأحد، وأسفر عن إصابة شرطي إسرائيلي.

وقالت السلطات الإسرائيلية، إن الشرطي أصيب بجروح متوسطة وحالته ليست حرجة، حسبما نشرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية.

وأطلقت قوات الحرس الحدود الإسرائيلية النار على شاب فلسطيني، منفذ العملية، ما أدى إلى استشهاده على الفور.

وتأتي عملية الطعن بالتزامن مع ارتفاع وتيرة العمليات الفلسطينية ضد المستوطنين، وآخرها عملية الطعن في إلعاد وسط إسرائيل، والتي أسفرت عن مقتل 3 أشخاص. 

عملية القدس المحتلة حادث طعن منفذ العملية حرس الحدود الإسرائيلية باب العمود

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إصابة شرطى إسرائيلى فى حادث طعن بالقدس.. واستشهاد المنفذ

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