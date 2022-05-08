الأحد 08 مايو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حفظ التحقيقات فى اتهام المطرب حسن شاكوش بافتتاح كافيه دون ترخيص

حسن شاكوش
حسن شاكوش
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قررت نيابة مدينة نصر، حفظ التحقيقات في واقعة اتهام المطرب حسن شاكوش بافتتاح "كافيه" دون ترخيص بمدينة نصر.

تعود أحداث الواقعة عندما قررت النيابة إخلاء سبيل المطرب حسن شاكوش بكفالة 20 ألف جنيه ومعه 30 شخصا، للتحقيق معه في واقعة افتتاحه كافيه غير مصرح بتشغيله.

تلقت قوات الشرطة بلاغًا من الأهالي بافتتاح مطرب المهرجانات حسن شاكوش "كوفي شوب"، دون الحصول على ترخيص بذلك، فانتقلت قوات الشرطة إلى مقر الكوفي شوب، وبالفحص تبين مخالفته وعدم حصوله على تراخيص، كما أنه خالف القانون من خلال استحواذه على الرصيف وقطع الطريق العام، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده وغلقه بالشمع الأحمر، وإحالة الواقعة للنيابة العامة للتحقيق فيها.

نيابة مدينة نصر حفظ التحقيق المطرب حسن شاكوش كافيه اخلاء سبيل

رئيس التحرير

وائل لطفي

تقشفوا يرحمكم الله

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