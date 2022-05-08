حفظ التحقيقات فى اتهام المطرب حسن شاكوش بافتتاح كافيه دون ترخيص

قررت نيابة مدينة نصر، حفظ التحقيقات في واقعة اتهام المطرب حسن شاكوش بافتتاح "كافيه" دون ترخيص بمدينة نصر.

تعود أحداث الواقعة عندما قررت النيابة إخلاء سبيل المطرب حسن شاكوش بكفالة 20 ألف جنيه ومعه 30 شخصا، للتحقيق معه في واقعة افتتاحه كافيه غير مصرح بتشغيله.

تلقت قوات الشرطة بلاغًا من الأهالي بافتتاح مطرب المهرجانات حسن شاكوش "كوفي شوب"، دون الحصول على ترخيص بذلك، فانتقلت قوات الشرطة إلى مقر الكوفي شوب، وبالفحص تبين مخالفته وعدم حصوله على تراخيص، كما أنه خالف القانون من خلال استحواذه على الرصيف وقطع الطريق العام، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده وغلقه بالشمع الأحمر، وإحالة الواقعة للنيابة العامة للتحقيق فيها.