الأحد 08 مايو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تانية ثانوي| رابط ورقة المفاهيم للصف الثاني الثانوي 2022 علمي وأدبي

امتحانات
امتحانات
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مع اقتراب موعد امتحانات الصف الثاني الثانوي 2022 الترم الثاني يبحث طلاب تانية ثانوي 2022 عن ورقة المفاهيم للصف الثاني الثانوي 2022 لخوض امتحانات الفصل الدراسي الثاني ونهاية العام.

وتنقسم امتحانات الصف الثاني الثانوي 2022 الترم الثاني إلى فترتين صباحية ومسائية، الفترة الصباحية تبدأ من الثامنة صباحا والمسائية من الثانية عشر ظهرًا تقريبا بنظام ورقة المفاهيم للصف الثاني الثانوي 2022.

وتنطلق امتحانات الصف الثاني الثانوي 2022 الترم الثاني في الخميس 12 مايو 2022، وشددت وزارة التربية والتعليم على المديريات التعليمية بضرورة التنسيق الكامل مع جميع الإدارات التعليمية وتشكيل غرف عمليات مركزية للوقوف على الاستعدادات الخاصة بعقد الامتحانات، وتطبيق كل الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا في اللجان الامتحانية.

 

رابط ورقة المفاهيم للصف الثاني الثانوي 2022 أدبي

 

ويمكن لطلاب الصف الثاني الثانوي 2022 ادبي الحصول على ورقة المفاهيم من خلال الرابط هنـــــــــــــــا 

 

رابط ورقة المفاهيم للصف الثاني الثانوي 2022 علمي

 

ويمكن لطلاب الصف الثاني الثانوي 2022 علمي الحصول على ورقة المفاهيم من خلال الرابط هنـــــــــــــــا 

 

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2022 

 

يوم 12-5-2022 الخميس : مادة اللغة العربية من الساعة الثامنة صباحًا إلى الحادية عشر والربع ظهرًا “عام“. 

يوم 15-5-2022 الأحد : مادة تطبيقات الرياضيات من الساعة الثامنة صباحًا إلى العاشرة وخمس وأربعين دقيقة “علمي”. كذلك مادة الجغرافيا من الساعة الثامنة صباحًا إلى العاشرة والخامسة عشر دقيقة “أدبي”. 

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مواصفات الأسئلة المقالية في امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

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تبدأ 11 مايو.. جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 2022 الترم الثاني

يوم 17-5-2022 الثلاثاء : مادة اللغة الأجنبية الأولي من الساعة الثامنة صباحًا إلى الحادية عشر والربع ظهرًا “عام”. 

يوم 19-5-2022 الخميس : مادة الجبر والتفاضل وحساب المثلثات من الساعة الثامنة صباحًا إلى الحادية عشر والربع ظهرًا “عام”. 

يوم 22-5-2022 الأحد : مادة اللغة الأجنبية الثانية من الساعة الثامنة صباحًا إلى العاشرة والخامسة عشر دقيقة “عام“. 

الفيزياء من الساعة العاشرة وخمس وأربعين دقيقة إلى الواحدة ظهرًا “علمي”. 

التاريخ من الساعة العاشرة وخمس وأربعين دقيقة إلى الواحدة ظهرًا “أدبي”. 

يوم 24-5-2022 الثلاثاء : مادة الأحياء من الساعة الثامنة صباحًا إلى العاشرة والخامسة عشر دقيقة “علمي”. 

مادة الفلسفة والمنطق من الساعة الثامنة صباحًا إلى العاشرة والخامسة عشر دقيقة “أدبي”. 

يوم 26-5-2022 الخميس : مادة الكيمياء من الساعة الثامنة صباحًا إلى العاشرة والخامسة عشر دقيقة “علمي”. 

مادة علم النفس والاجتماع من الساعة الثامنة صباحًا إلى العاشرة والخامسة عشر دقيقة “أدبي”.

 

 

 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

تقشفوا يرحمكم الله

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