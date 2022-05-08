الأحد 08 مايو 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

طارق شوقي يكشف حقيقة ورقة المفاهيم المنسوبة لـ«التعليم»

طارق شوقي
طارق شوقي
ads

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حقيقة الورقة المتداولة على “فيس بوك” والمنسوبة لوزارة التربية والتعليم، نافيا أنها كتيب مفاهيم للصفين الأول والثاني الثانوي.

وقال الوزير في تصريح خاص لـ"الدستور": هذا ليس كتيب المفاهيم.

من جانبها كشفت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة أنهت استعدادها لامتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، والتى تبدأ فى 11 مايو المقبل.

وقالت المصادر في تصريحات لـ"الدستور" إن كتيبات المفاهيم سوف يحصل عليها الطلاب داخل اللجنة، مناشدة أولياء الأمور بعدم الانسياق وراء ما يقال على السوشيال ميديا.

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عقد تدريب نهائي لطلبة الصفين الأول والثاني الثانوي على استخدام التابلت في الامتحانات الإلكترونية، وذلك خلال يومي 7 و8 مايو 2022، والتأكد من الإمكانيات التكنولوجية بالمدراس المقرر عقد الامتحانات بها.

وهذا التدريب موجه للطلاب الذين لم يحضروا التدريبات الماضية أو لم يتمكنوا من أدائها في المدارس غير المجهزة لإعطائهم فرصة أخرى لتحديث الأجهزة والتأقلم مع المنصة، وبالتالي فهو اختياري وتحت إشراف الإدارة التعليمية.

ويعقد يوم السبت الموافق 7 مايو 2022 امتحان مادة الأحياء لطلاب الصف الأول الثانوي، ويوم الأحد 8 مايو 2022 امتحان مادة الرياضيات لطلاب الصف الثاني الثانوي.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم عقد التدريب داخل المدارس المجهزة لعقد امتحانات نهاية العام، وتتولى المديريات التعليمية (والإدارات التعليمية التابعة لها) وضع خطة التدريب داخل لجان مدارسها المحددة كلجان لامتحانات نهاية العام بما لا يؤثر على أداء الطلاب لامتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع.

وأشارت إلى أنه سيتم تحديث التطبيق الخاص بمنصة الامتحانات اعتبارًا من اليوم، لذا يتم التنبيه على جميع الطلاب بتحديث الأجهزة، ومطالبة مديري المديريات بتذليل كافة العقبات (إن وجدت) وإخطار الوزارة بأية ملاحظات أثناء عقد التدريب.

وزير التربية والتعليم أولياء الأمور وزارة التربية والتعليم التعليم الفنى للصفين الأول والثاني الثانوي

رئيس التحرير

وائل لطفي

تقشفوا يرحمكم الله

الأكثر قراءة

نماذج امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2022

استقرار أسعار صرف الدولار أمام الجنيه فى مصر اليوم الأحد 8-5-2022

جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي الترم الثاني 2022

«الدستور» تنعى شهداء القوات المسلحة بعد إحباط هجوم إرهابى غرب سيناء

رابط تحميل نماذج امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2022 بنك المعرفة

سعر الذهب يشهد ارتفاعًا في الأسواق العالمية بنسبة 1.5%

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

تموت القضايا من غير الفن                               

ماجد حبته

مؤشّرهم لحرية الصحافة

حسين دعسة

عملية إلعاد.. كيف تلعب الصهيونية ضد حرية شعب فلسطين؟

صفاء النجار

مشاهدات فى بلد الألف يوم «1»

سعيد المصرى

الإدارة الاجتماعية للأزمة الاقتصادية

سمر عادل

الصراع حول النظام المالى العالمى

ماجد حبته

السجّانة والعملاق.. قصة واقعية أمريكية جدًا

أحمد المريخي

حجاج الباى وعطر الأحباب

صور

مبارة الأهلي ووفاق سطيف وصورة عبد الوهاب تزين المدرجات

مؤمن زكريا يدعم الأهلي أمام وفاق سطيف من دكة البدلاء

مسجد ومقام سيدى المرسى أبوالعباس بعد قرار إعادة فتحه

محطة تل أبيب

المزيد

ردًا على بينت.. أبو ردينة: ملكية المسجد الأقصى وحائط البراق تعود للمسلمين

فلسطين تدين انتهاكات الاحتلال والمستوطنين بحق الشعب الفلسطينى

«التعاون الإسلامى» تدين مخططات الاحتلال لبناء 4 آلاف وحدة استيطانية