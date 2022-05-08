طارق شوقي يكشف حقيقة ورقة المفاهيم المنسوبة لـ«التعليم»

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حقيقة الورقة المتداولة على “فيس بوك” والمنسوبة لوزارة التربية والتعليم، نافيا أنها كتيب مفاهيم للصفين الأول والثاني الثانوي.

وقال الوزير في تصريح خاص لـ"الدستور": هذا ليس كتيب المفاهيم.

من جانبها كشفت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة أنهت استعدادها لامتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، والتى تبدأ فى 11 مايو المقبل.

وقالت المصادر في تصريحات لـ"الدستور" إن كتيبات المفاهيم سوف يحصل عليها الطلاب داخل اللجنة، مناشدة أولياء الأمور بعدم الانسياق وراء ما يقال على السوشيال ميديا.

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عقد تدريب نهائي لطلبة الصفين الأول والثاني الثانوي على استخدام التابلت في الامتحانات الإلكترونية، وذلك خلال يومي 7 و8 مايو 2022، والتأكد من الإمكانيات التكنولوجية بالمدراس المقرر عقد الامتحانات بها.

وهذا التدريب موجه للطلاب الذين لم يحضروا التدريبات الماضية أو لم يتمكنوا من أدائها في المدارس غير المجهزة لإعطائهم فرصة أخرى لتحديث الأجهزة والتأقلم مع المنصة، وبالتالي فهو اختياري وتحت إشراف الإدارة التعليمية.

ويعقد يوم السبت الموافق 7 مايو 2022 امتحان مادة الأحياء لطلاب الصف الأول الثانوي، ويوم الأحد 8 مايو 2022 امتحان مادة الرياضيات لطلاب الصف الثاني الثانوي.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم عقد التدريب داخل المدارس المجهزة لعقد امتحانات نهاية العام، وتتولى المديريات التعليمية (والإدارات التعليمية التابعة لها) وضع خطة التدريب داخل لجان مدارسها المحددة كلجان لامتحانات نهاية العام بما لا يؤثر على أداء الطلاب لامتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع.

وأشارت إلى أنه سيتم تحديث التطبيق الخاص بمنصة الامتحانات اعتبارًا من اليوم، لذا يتم التنبيه على جميع الطلاب بتحديث الأجهزة، ومطالبة مديري المديريات بتذليل كافة العقبات (إن وجدت) وإخطار الوزارة بأية ملاحظات أثناء عقد التدريب.