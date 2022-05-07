تصادم 7 سيارات أعلى الطريق الدائرى بقليوب تسبب فى إصابة 14 شخصًا

تسبب انقلاب ميكروباص من أعلى الدائرى وتصادم 7 سيارات في إصابة 14 شخصًا على الطريق الدائرى أمام نزلة قليوب في الاتجاه القادم من مدينة 6 أكتوبر، وتم نقلهم إلى المستشفى لاتخاذ اللازم، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

البداية كانت بتلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الدائري أمام نزلة قليوب في الاتجاه القادم من أكتوبر، وتصادم 7 سيارات، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لاتخاذ الإجراءات.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، وقامت سيارات الإسعاف بنقل المصابين، وإزالة تلفيات الحادث على جانبى الطريق، لعدم تعطل حركة المرور بالطريق وتعطيل مصالح المسافرين وأصحاب السيارات، وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها.